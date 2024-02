A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou esta quarta-feira a equipa ideal da última edição da recente edição da CAN, que decorreu na Costa do Marfim.

O onze inclui três jogadores que passaram pelo futebol português: o defesa central Chancel Mbemba, da República Democrática do Congo, atual jogador do Marselha e ex-FC Porto; o lateral Ghislain Konan, da Costa do Marfim, do Al-Fayha da Arábia Saudita, que passou pelo Vitória de Guimarães; e o médio Jean Michel Seri, do Hull City, da segunda liga inglesa e que em Portugal representou o FC Porto B e o Paços de Ferreira.

🇨🇮 X3

🇳🇬 X3

🇿🇦 X2

🇨🇩 X2

🇬🇶 X1



Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/jfFtjcQzpk — CAF (@CAF_Online) February 14, 2024

A seleção da casa tem três jogadores, com o médio Frank Kessié a juntar-se a Seri e a Konan.

A finalista Nigéria, orientada por José Peseiro, também tem três jogadores na equipa: os defesas Ola Aina e Troost-Ekong e o avançado Ademola Lookman.

A África do Sul, terceira classificada, coloca dois atletas: o guarda-redes Ronwen Williams e o médio Teboho Mokoena.

A RD Congo vê o avançado Yoane Wissa juntar-se a Mbemba.

Finalmente, a Guiné Equatorial vê o seu avançado Emilio Nsue integrar o onze ideal, ele que foi o melhor marcador da prova e que atua na terceira divisão espanhola.

O melhor treinador da prova foi Emerse Faé, que era adjunto de Jean-Louis Gasset e tomou conta da equipa, quando o francês foi despedido, no fim da fase de grupos. Da ameaça da eliminação precoce até à euforia da conquista do título foram 20 dias! Nada mau para um interino.