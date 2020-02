O Bayern Munique goleou este domingo na deslocação ao terreno do Colónia, por 4-1, em jogo da 22.ª jornada Bundesliga.

Os bávaros não facilitaram e aos 12 minutos já venciam por 3-0: Lewandowski – quem mais? – abriu o marcador aos três minutos, Coman também marcou aos cinco e Gnabry fez o 3-0 aos 12m.

Já na segunda parte, aos 66m, Gnabry bisou e deu tons de goleada ao resultado, com Uth a reduzir para a formação da casa a 20 minutos dos 90.

O Bayern volta assim à liderança do campeonato alemão, 24 horas depois do triunfo do Leipzig, que tinha subido ao primeiro lugar à condição. As duas equipas estão separadas por um ponto. Já o Colónia é 14.º, com 23 pontos.

