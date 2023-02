Falecido aos 31 anos, na sequência do sismo na Turquia, Christian Atsu vai ser homenageado, ao longo do fim de semana, por clubes que representou enquanto jogador.

O Everton, por exemplo, informou que vai dedicar um momento de aplausos ao internacional ganês, antes do jogo deste sábado com o Leeds, no qual envergará braçadeiras negras a simbolizar o luto.

💙 | A period of applause will take place ahead of today's game and players will wear black armbands to remember Christian Atsu.



Our thoughts are with Christian's family, friends and everyone affected by this tragic event that has claimed so many lives.