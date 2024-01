Dorival Júnior foi apresentado oficialmente, esta quinta-feira, como novo selecionador do Brasil, sucedendo a Fernando Diniz.

O novo líder da equipa canarinha mostrou ambição, dizendo que agora representa «a seleção mais vitoriosa do planeta», que «tem obrigação de voltar a vencer».

«O futebol brasileiro é muito forte. Não pode passar pelo momento que está a passar. Que sirva de lição para que possamos encontrar um novo caminho», afirmou.

Dorival Júnior fez questão de dirigir palavras aos adeptos, procurando garantir o apoio de todos os ‘torcedores’. Disse mesmo que agradece ideias e sugestões «para fazer com que a seleção seja de novo a seleção do povo brasileiro».

O ex-treinador do São Paulo tem, aos 61 anos, um vasto currículo, que inclui uma passagem pelo Santos, onde chegou a ter momentos de tensão com Neymar. Isso não impede que considere o jogador do Al Hilal uma pedra essencial para a equipa e os seus objetivos.

«O Brasil tem de aprender a jogar sem o Neymar, porque ele agora tem uma lesão. Mas nós temos um dos três maiores jogadores do mundo, e depois vamos contar com ele. Não tenho problema nenhum com o Ney», assegurou.

Dorival quer que ao Brasil jogue um futebol «vistoso, bem jogado, mas, acima de tudo, eficaz». E deixou um aviso aos jogadores: «o atleta tem de entender que está aqui a vestir uma camisola muito pesada, referência no mundo todo».

Em simultâneo, garantiu que os jogadores que atuam no Brasil terão as mesmas possibilidades de ser chamados dos que atuam fora do país.

Mais importante é mesmo começar a ganhar jogos, tendo em vista a qualificação para o próximo campeonato do mundo.

«Neste momento não estamos numa posição adequada em relação à nossa classificação para o próximo Mundial, vamos tentar o máximo para reverter tudo isso», afirmou.