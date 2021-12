O Real Madrid confirmou, na tarde desta quarta-feira, em comunicado, que os futebolistas Thibaut Courtois, Fede Valverde, Eduardo Camavinga e Vinícius Júnior tiveram «resultado positivo para covid-19».

O atual líder da primeira liga espanhola vê-se assim privado de quatro jogadores na preparação para a deslocação ao Getafe, do próximo domingo (13 horas), a contar para a 19.ª jornada do campeonato.

A equipa comandada por Carlo Ancelotti tem 46 pontos, mais oito do que o Sevilha, segundo com 38 e menos um jogo disputado do que a equipa da capital.

Vários clubes da liga espanhola têm sido fortemente afetados nos últimos dias, depois do curto período de férias de Natal.

Desde segunda-feira, também o Barcelona, a Real Sociedad, o Bétis, o Cádiz, o Levante, o Elche, o Sevilha e o Valência foram alguns dos clubes que confirmaram a existência de infetados. O Rayo Vallecano também está muito limitado devido às infeções no plantel.