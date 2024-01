O Granada está em queda livre na liga espanhola. A cada jogo que passa, a equipa andaluz acumula erros e perde confiança.

Esta segunda-feira, no jogo que fechou a jornada 22 da LaLiga, visitou o Getafe e perdeu por 2-0.

Os dois golos refletem o estado de espírito do Granada: muitos erros, muita passividade e muitas facilidades concedidas.

Mason Greenwood inaugurou o marcador, com alguma felicidade, depois de correr metade do campo com a bola sem ser incomodado.

Borja Mayoral dobrou a vantagem depois de uma escorregadela comprometedora do guarda-redes Augusto Batalla. Isto, no mesmo dia em que o português André Ferreira, que era titular até à chegada recente do argentino, ter sido emprestado ao Valladolid, do segundo escalão.

O albanês Uzuni ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 51 minutos, que podia ter relançado a equipa visitante na partida.

O Granada é penúltimo classificado, com apenas 11 pontos. O Getafe é nono, com 29.