Antoine Griezmann acaba de fazer história, ao marcar um golo frente ao Real Madrid, na meia-final da Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita.

O avançado francês fez o empate a dois, mas, mais do que isso, chegou aos 174 golos com a camisola do Atlético de Madrid. Ou seja, passou a ter mais um do que o histórico Luis Aragonés, passando a ser o melhor marcador da história do clube.

Griezmann chegou ao Atlético há quase dez anos, no verão de 2014. Pelo meio, passou duas temporadas no Barcelona. Esta época já leva 16 golos marcados (tantos como em toda a temporada passada) e três assistências.

O jogo entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid chegou ao intervalo empatado a dois golos.

Hermoso marcou primeiro, para o Atlético. Rudiger e Mendy colocaram o Real na frente, antes do histórico golo de Griezmann.