O Barcelona sofreu para bater o Almeria, último classificado da liga espanhola. No final do jogo, o técnico Xavi Hernández mostrou-se irritado pela falta de atitude dos seus jogadores na primeira parte do jogo.

«A primeira parte é inaceitável. Temos de ter alma. Como treinador não o aceito. Ou corremos como animais ou não nos chega. Não somos o Barça de 2010, o que nos deu títulos foi uma equipa com alma, que ganhava duelos, agressiva, que ia para a pressão alta», afirmou.

Se as palavras do treinador do Barcelona foram duras após a partida, também a mensagem no intervalo deve ter sido.

«Na segunda parte já o fizemos e ganhámos. Na primeira, não demos o máximo e as pessoas ficaram nervosas, assobiaram. Ou damos o nosso melhor, ou não ganhamos nada. Se não for através do futebol, tem de ser através da nossa alma», acrescentou.

Xavi fez questão de dizer que não estava a referir-se especificamente a qualquer jogador, mas a verdade é que tirou o português João Félix e o dinamarquês Andreas Christensen ao intervalo. Na conferência de imprensa, o técnico catalão insistiu na necessidade de ter «mais alma».

«É-me indiferente o resultado. Quero uma equipa com alma, que deixe a pele em campo. No ano passado isso deu-nos dois títulos. Insisto, não temos a qualidade de 2010. Temos a alma, isso sim. No ano passado recuperámos 200 bolas no meio-campo adversário, este ano não. Precisamos de recuperar isso se quisermos ganhar títulos», explicou.

Ou seja, Xavi entende que a equipa tem pouca ambição. «É muito grave, sim, mas não voltará a acontecer, é da minha responsabilidade», concluiu.