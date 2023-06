Jack Grealish foi protagonista da festa do Manchester City, equipa que conquistou o «treble». Nas imagens dos festejos dos «citizens», vencedores da Premier League, da Taça de Inglaterra e da Champions, o internacional inglês foi visto várias vezes alcoolizado.

O avançado comentou as suas imagens que se tornaram virais nas redes sociais. «Jamais me sentaria aqui e mentiria. ao dizer que não bebo e que não festejo, porque o faço. Outros chegariam aqui e diriam que não fazem isto ou aquilo, quando fazem», começou por dizer, à BBC.



«Sou verdadeiro. Caso contrário, podiam apanhar-me a fazer algo que disse que não fazia. Estou a viver o sonho de jogar no melhor clube do mundo e ganhamos três títulos. É algo que não voltará a acontecer. Por isso, desfrutei e não fui o único. Muitas vezes as pessoas estavam a filmar-me, mas posso mostrar imagens de outras pessoas que estavam como ele. Todos desfrutámos. Outros desfrutaram em locais onde não havia câmaras», defendeu ainda.

Certo é que a ressaca e as imagens que correram mundo levaram Gareth Southgate a deixá-lo de fora do jogo de Inglaterra contra Malta, do apuramento para o Euro 2024. E mesmo na partida contra a Macedónia, Grealish jogou apenas 32 minutos. Mas certamente valeu a pena ter jogado pouco pelos «Três Leões».