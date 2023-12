O Milan foi a Salerno tentar impor o seu favoritismo, frente aquela que tem sido a pior equipa do campeonato.

E começou bem, com Tomori a fazer o primeiro golo aos 17 minutos.

A equipa de Stefano Pioli, no entanto, fez uma exibição apagada, apesar de contar com Pulisic, Giroud e Rafael Leão no ataque. O português esteve desinspirado na ala esquerda.

A Salernitana, orientada por Filippo Inzaghi, velha glória do Milan, conseguiu equilibrar o jogo e abrir espaços na defesa adversária e empatou no fim da primeira parte, pelo defesa argentino Federico Fazio.

A equipa da casa acreditou e, na segunda parte, chegou ao triunfo com um golo de outro veterano, Antonio Candreva, que já tinha feito a assistência para a igualdade.

O Milan forçou o ataque, lançou o nigeriano Chukwueze, e conseguiu empatar no início do tempo de compensação, por Jovic.

A equipa ‘rossonera’ continua em terceiro, com 33 pontos, mas pode ver o Bolonha aproximar-se e ficar mais distante dos rivais Juventus e Inter de Milão.

A Salernitana continua no fundo da tabela, com nove pontos.

Fiorentina vence em Monza

A Fiorentina subiu ao quarto lugar, à condição, depois de vencer em Monza por 1-0, graças ao golo do argentino Lucas Beltrán, marcado logo aos sete minutos.

Foi a segunda derrota seguida do Monza, que teve Pedro Pereira e Dany Mota no onze inicial. Ambos acabaram por ser substituídos.

O Monza mantém os 21 pontos e pode perder posições nesta 17ª jornada.