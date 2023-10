Dias depois de ser conhecido o castigo de dois anos de suspensão, por ter tomado uma substância proibida quando ainda era jogador do Sevilha, Alejandro ‘Papu’ Gomez quebrou o silêncio.

O avançado argentino, de 35 anos, Alejandro Gómez foi sancionado pela Agência Espanhola Antidopagem depois de ter acusado positivo num teste em novembro de 2022, antes do Mundial do Catar.

Quando a decisão foi tornada pública, o Monza, de Itália – clube que o jogador agora representa - alegou que tudo se deveu a um xarope para a tosse que era dos filhos e que ele tomou nessa altura.

Agora, foi o próprio jogador que se pronunciou. Papu Gomez emitiu uma declaração de seis pontos no Instagram.

O jogador começa por confirmar que recebeu a notificação da suspensão «por um período de dois anos». Depois, nos pontos seguintes, defende a sua inocência de forma veemente.

«Sempre respeitei rigorosamente todos os regulamentos e posicionei-me como um defensor acérrimo do desporto limpo e do fair play, condenando e rejeitando categoricamente todas as formas de dopagem», afirma, garantindo ainda: «nunca tive nem terei a intenção de recorrer a uma prática proibida».

De Resto, Papu Gomez faz questão de esclarecer que «a alegada infração resulta da presença de terbutalina no organismo em consequência de ter recebido, por engano e involuntariamente, uma colher do xarope para a tosse» do seu filho mais novo. E acrescenta que a substância «é autorizada para desportistas profissionais e não melhora de forma alguma o desempenho no futebol».

Papu Gomez anuncia a entrega do caso aos seus advogados por considerar que «o tratamento do processo disciplinar não foi efetuado em conformidade com as disposições do regulamento».

O jogador argentino agradece ainda todas as manifestações de carinho e apoio que tem recebido.