Fiorentina e Bolonha estão a fazer uma boa época.

São duas das melhores equipas da Série A, lutando pelos lugares de acesso á Liga dos Campeões - a Fiorentina fechou a primeira volta no quarto lugar com mais um ponto do que o Bolonha, que vem logo a seguir.

Esta terça-feira encontraram-se nos quartos de final da Taça de Itália, em Florença.

Apesar da qualidade das duas formações, nenhuma conseguiu marcar um golo durante mais de duas horas de jogo.

Não que faltassem oportunidades. O Bolonha acertou mesmo três vezes nos ferros da baliza adversária.

No desempate por penáltis, a equipa da casa foi mais eficaz, não falhando qualquer tentativa, enquanto o Bolonha desperdiçou um pontapé, pelo defesa austríaco Stefan Posch.

A Fiorentina é a primeira equipa apurada para as meias-finais da Coppa Italia.