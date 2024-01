A transferência de Moise Kean para o Atlético Madrid está muito perto de cair, mesmo depois do jogador ter estado no Metropolitano a assistir ao duelo entre a equipa de Diego Simeone e o Valência.

Segundo o AS, o avançado ia ser emprestado pela Juventus aos colchoneros, mas não passou nos exames médicos e, ao que tudo indica, já não vai jogar no Atlético Madrid no que resta da temporada.

Kean está lesionado desde o início de dezembro e ainda precisava de mais duas ou três semanas de recuperação, o que fez cair o negócio. A Juventus vai agora tentar colocar o avançado noutro clube até ao final do mercado de transferências de janeiro.