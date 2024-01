Nuno Tavares está insatisfeito com a falta de minutos no Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, e quer deixar a equipa inglesa. A notícia é avançada pelo jornal francês L´Équipe. De acordo com a mesma fonte, o jogador formado no Benfica quer regressar ao Marselha.

Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, tem vários tubarões interessados. Segundo o jornal alemão Bild, Real Madrid, Bayern Munique e Manchester City estão de olho no médio, que está avaliado em mais de 100 milhões de euros.

De acordo com a Sky Sports, o Manchester United está a fechar o empréstimo de Pellistri ao Granada, enquanto o Bild avança o interesse do Bayern Munique em Zubimendi, da Real Sociedad.