Esta sexta-feira ficou marcada pelo crescimento da armada portuguesa no Olympiakos, uma vez que à turma de Carlos Carvalhal irão chegar Chiquinho e André Horta. Os médios juntam-se, assim, a Gelson Martins e a Podence, e ainda a Fran Navarro, emprestado pelo FC Porto, e a Sotiris Alexandropoulos, médio emprestado pelo Sporting.

Quanto a saídas do futebol nacional, Gonçalo Guedes já chegou a Espanha, para reforçar o Villarreal, e o guardião Celton Biai deixou o Vitória de Guimarães, rumo aos Países Baixos.

Do outro lado do Atlântico chegam ecos que anunciam um impasse, que poderá ser fatal, no negócio entre o defesa Manafá e o Botafogo. O ex-FC Porto parece estar em maus lençóis, numa altura em que ainda estará vinculado ao Granada.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Também do Brasil chegam novidades sobre Kelvin, o herói improvável do FC Porto em 2012/13. O avançado regressa ao Brasil pela porta do Clube do Remo, da Série C. Aos 30 anos, Kelvin deixou, recentemente, a terceira divisão japonesa.

A fechar, e de volta à Europa, o ex-Benfica Cher Ndour, vinculado ao PSG, estará na mira dos italianos do Cagliari, uma semana depois de ser apontado à Sampdoria e ao Moreirense.