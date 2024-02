O AZ Alkmaar consolidou a quarta posição na liga neerlandesa, ao vencer fora de casa o Fortuna Sittard por 2-1, este sábado.

Um triunfo difícil, já que a equipa da casa, com o lateral – e capitão de equipa - Ivo Pinto a titular, marcou primeiro e esteve em vantagem até meio da segunda parte. O espanhol I~igo Córdoba inaugurou o marcador aos 18 minutos.

A formação visitante só virou o resultado depois de lançar Tiago Dantas no jogo. O médio formado no Benfica entrou aos 57 minutos; aos 63 viu o grego Pavlidis fazer o golo do empate.

O AZ Alkmaar chegou à vitória muito perto do final do jogo, pelo médio Dani de Wit.

O defesa Alexandre Penetra, desta vez não saiu do banco de suplentes.

O AZ é quarto classificado com 39 pontos; o Fortuna é 13º com 24.

Noutro jogo deste sábado, o Sparta de Roterdão bateu o Excelsior por 4-2, apesar de ter estado a perder por 2-0.

O Sparta é oitavo, o Excelsior 15º.