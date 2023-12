Os portugueses João Teixeira e Rochinha foram titulares na equipa do Al Markhiya, no terreno do Umm Sallal, na jornada 11 da liga do Qatar.

O jogo acabou empatado (1-1) graças a autogolo de Ouadni (a favor da equipa visitante) e a um golo de Tannane.

O Al Markhiya é último classificado, com apenas quatro pontos. O Sallal é sexto, com 42.

Noutro jogo, o Al Ahli, orientado por Pepa, perdeu em casa do Al Wakrah por 3-2.

O Al Ahli é décimo, com nove pontos. O Al Wakrah é terceiro, com 21, menos dois do que o líder Al-Gharafa.