Paulo Dybala foi um dos primeiros jogadores da Roma a despedir-se de José Mourinho com uma mensagem nas redes sociais.



O argentino deixou palavras de agradecimento ao treinador português com quem trabalhou durante ano e meio.



«Obrigado, mister! Obrigado por tudo. Trabalhar contigo foi um prazer enorme, obrigado por todos os conselhos que me deu. Desejo-te o melhor assim como a todo o seu staff. Espero ver-te de novo brevemente!», escreveu.



Sob o comando de Mourinho, Dybala marcou 24 golos em 56 jogos.



A Roma já anunciou Daniele de Rossi como o sucessor do «Special One».