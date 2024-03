Dois meses depois de ter sido diagnosticado com cancro em fase terminal, Sven-Göran Eriksson mantém-se otimista, apesar do parecer do seu médico.

«O médico diz que não estou bem, mas eu sinto-me bastante bem», afirma Eriksson à CNN. «Tenho o que tenho, por isso sei que é um cancro e que não se pode curar. Temos de tentar pará-lo tanto quanto possível. É isso. Mas estou bem.»

O antigo treinador do Benfica anunciou em janeiro que tinha «cerca de um ano» de vida, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro no pâncreas.

Depois de uma carreira de mais de 40 anos como treinador, Eriksson regressou à Suécia, onde está a receber tratamento.

«O tratamento está a correr bem», diz Eriksson. «É claro que tem altos e baixos. Às vezes, cresce um pouco; às vezes, retrocede um pouco».

«É uma espécie de luta, mas não estou sentado num canto a chorar. Vivo a vida como vivia antes, quase. E está tudo bem. Ainda estou de pé.»

Eriksson conquistou títulos com o Göteborg na Suécia, na Lazio em Itália e no Benfica em Portugal, e treinou ainda a seleção inglesa.