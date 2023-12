Só restam dois bilhetes para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que se decidirão nesta quarta-feira, último dia da fase de grupos. O FC Porto continua na corrida e pode ser o único clube português a seguir em frente, depois de Benfica e Sp. Braga terem falhado a qualificação, mas segurando o objetivo mínimo da qualificação para a Liga Europa.

Nápoles e FC Copenhaga foram as equipas que selaram o apuramento para os oitavos de final nesta terça-feira, dia que ditou também o adeus do Manchester United e do Sevilha, detentor da Liga Europa, às competições europeias.

Além do Grupo H, onde FC Porto e Shakhtar lutam pelo último lugar de apuramento, é no Grupo F que se jogam as outras grandes decisões, com PSG, Newcastle e Milan à procura de um único lugar nos oitavos.

As contas para esta quarta-feira

Grupo E

13 dezembro

Atlético Madrid-Lazio (20h00)

Celtic-Feyenoord (20h00)

Tudo decidido menos o primeiro lugar, que se define em duelo direto entre Atlético Madrid e Lazio. Para isso, os colchoneros só precisam de um empate. De resto, o Feyenoord segue para a Liga Europa e o Celtic está fora das competições europeias.

Grupo F

13 dezembro

Dortmund-PSG (20h00)

Newcastle-Milan (20h00)

Só o Dortmund está apurado e as restantes três equipas estão na corrida. O PSG passa vencendo na Alemanha, mas também pode qualificar-se com um empate, se o Milan vencer ou empatar com o Newcastle, uma vez que no confronto direto perde para os Magpies, mas leva a melhor sobre os rossoneri. Até uma derrota pode servir ao PSG, se não houver um vencedor no outro jogo. O Newcastle precisa portanto de uma vitória, dependente de o PSG não ganhar, enquanto o Milan tem de ganhar e esperar que os parisienses percam. Em caso de empate, é o Newcastle que vai à Liga Europa.

Grupo G

13 dezembro

Estrela Vermelha-Manchester City (17h45)

Leipzig-Young Boys (17h45)

Tudo fechado. O City, campeão em título, fez o pleno até aqui e tem o primeiro lugar garantido, o Leipzig é segundo e segue também para os oitavos. Depois, o Young Boys segue para a Liga Europa e o Estrela Vermelha está fora.

Grupo H

13 dezembro

FC Porto-Shakhtar (20h00)

Antuérpia-Barcelona (20h00)

As contas são simples para o FC Porto. Um empate frente ao Shakhtar chegará para selar o apuramento, uma vez que confirma a vantagem dos dragões no confronto direto. Em caso de derrota, o FC Porto segue para a Liga Europa e apura-se o Shakhtar. Que até pode ainda ser primeiro do grupo, ao contrário do FC Porto. Isto no caso de vencer e de o já apurado Barcelona perder frente ao eliminado Antuérpia, dependendo em seguida da diferença global de golos.

As contas finais dos outros grupos, decididos nesta terça-feira

Grupo A

Manchester United-Bayern Munique, 0-1

FC Copenhaga-Galatasaray, 1-0

Mais uma noite negra para o Manchester United, que diz adeus à Europa esta época, em último no grupo. A derrota frente ao líder Bayern Munique, aliada à vitória do FC Copenhaga frente o Galatasaray, ditou o desfecho do grupo. Os dinamarqueses passam pela segunda vez na sua história a fase grupos, os turcos seguem para a Liga Europa.

Grupo B

Lens-Sevilha, 2-1

PSV-Arsenal, 1-1

Com o Arsenal já apurado em primeiro e o PSV com a qualificação carimbada, era em Lens que se centravam as atenções. A vitória por 2-1 garantiu o terceiro lugar aos franceses e mandou o Sevilha para casa. O rei da Liga Europa, atual detentor do troféu, não irá defender o título.

Grupo C

Nápoles-Sp. Braga, 2-0

Union Berlim-Real Madrid, 2-3

Que sofrimento para o Sp. Braga. A perder desde o terceiro minuto em Nápoles, os arsenalistas não só viram esfumar-se o sonho do apuramento para os oitavos – precisavam de vencer por dois golos de diferença – como chegaram a estar eliminados, com o golo que colocava o Union Berlim a vencer o Real Madrid. Mas no fim salvaram o objetivo mínimo.

Grupo D

Salzburgo-Benfica, 1-3

Inter-Real Sociedad, 0-0

Um final cinematográfico, com golo nos descontos do vilão feito herói Arthur Cabral, garantiu a vitória de que o Benfica precisava em Salzburgo (3-1) e o terceiro lugar, o tal que dá acesso à Liga Europa, atenuando os efeitos de um arranque de campanha medíocre, sem qualquer ponto somado nas primeiras quatro jornadas. No outro jogo, o nulo entre Real Sociedad e Inter, já apurados, garantiu o primeiro lugar aos bascos.