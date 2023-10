O Villarreal venceu o Rennes por 1-0, esta quinta-feira, numa partida da segunda jornada do grupo F da Liga Europa e bem pode agradecer a Pepe Reina. O guarda-redes mostrou que aos 41 anos ainda pode fazer a diferença e defendeu um penálti de Martin Terrier aos 90+2.



A noite já, era de resto, especial para o veterano guardião. Com a titularidade frente ao conjunto francês, Pepe Reina superou Iker Casillas e tornou-se no espanhol com mais jogos nas provas da UEFA (187) de acordo com o Mister Chip, especialista em estatísticas.



Pepe Reina ha salvado hoy al Villarreal deteniendo un penalti en el tiempo añadido y HA HECHO HISTORIA: ya es el jugador español con más partidos disputados en TODA la historia de las competiciones europeas.



197 Cristiano

187 @PReina25

186 Casillas

173 Xavi

168 Maldini pic.twitter.com/bEYiUq1eSU — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 5, 2023

No final da partida, o jogador do «Submarino Amarelo» foi aplaudido por adeptos e companheiros e não conteve as lágrimas. «Falta muito pouco e tenho de desfrutar. Às vezes o trabalho compensa. Este é um ano diferença em que me toca ajudar. O Filip [Jorgensen] está a crescer muito. Esta vitória deixa-nos na luta e permite-nos mudar a dinâmica dos resultados», referiu, citado pelo AS.



«O mais bonito é que os meus companheiros digam que mereço. Neste trabalho há muitos dias ingratos e hoje tenho de desfrutar. Dedico este momento a todos os que me acompanham nesta viagem. A minha mulher e os meus filhos estão acima de tudo», acrescentou.