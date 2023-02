O treinador do Arouca, Armando Evangelista, esclareceu este sábado que o avançado palestiniano Oday Dabbagh continua a ser opção, depois de ter ficado de fora do jogo com o Benfica e de, entretanto, ter sido oficializado como reforço do Charleroi, da Bélgica, para 2023/24.

«O Oday Dabbagh tem contrato até junho. Tendo contrato, é jogador do Arouca e vai ser tratado como tal. No último jogo, não jogou por circunstâncias de mercado, a verdade é que continua cá, está a treinar bem e vai ser tratado exatamente da mesma forma que todos os jogadores do plantel. O Dabbagh não é o único jogador a terminar contrato em junho, se fôssemos arranjar um problema com todos os jogadores que terminassem contrato, ficaríamos provavelmente sem metade do plantel. Não me parece haver caso», sentenciou Evangelista, que após o jogo com o Benfica não se tinha alongado sobre Dabbagh, falando apenas em «consequências do mercado».

Quanto à deslocação a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, no duelo da 19.ª jornada da I Liga, Evangelista notou o crescimento do adversário. «O Gil Vicente tem crescido muito. Este Gil Vicente não é o de há dois meses, por isso temos de ter consciência disso mesmo e continuar com os pés bem assentes no chão. Sabemos que, em termos de coletivo, temos de ser muito fortes para conseguir o que pretendemos», salientou o treinador, em conferência de imprensa.

O histórico de duelos entre as equipas favorece os arouquenses, que já bateram os barcelenses por duas ocasiões na presente temporada, uma vitória na segunda jornada da I Liga (1-0) e outra em eliminatória da Taça de Portugal (4-1), algo que o técnico desvaloriza. «A história vale o que vale. O Arouca também nunca tinha ganho ao Sporting e este ano ganhou. Nós temos é de nos focar no momento do Gil Vicente, da exigência que vai ter o jogo, naquilo que somos capazes de fazer e controlar para poder tirar dividendos. Pelo menos a mim, a história não dá mais nem menos conforto», afirmou.

Jerome Opoku e Ismaila Soro, suspensos por acumulação de amarelos, juntam-se aos lesionados Tiago Esgaio, Rafa Mújica, Sema Velásquez, Weverson e Vitinho no lote alargado de jogadores indisponíveis para a partida, mas Evangelista reiterou o seu contentamento e confiança no trabalho dos jogadores que tem à disposição, apesar de reconhecer que o conjunto da Serra da Freita ficaria «mais forte» sem as muitas ausências.

O Gil Vicente-Arouca tem início agendado para as 20h30 de domingo e arbitragem de Artur Soares Dias. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.