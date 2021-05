Iván Marcano regressou este sábado à competição pela equipa principal do FC Porto, que não representava há 435 dias, ou seja, há mais de 14 meses. O defesa-central espanhol entrou ao minuto 82 na vitória frente ao Rio Ave, em Vila do Conde (0-3).



O último jogo de Marcano pela equipa principal tinha sido precisamente frente ao Rio Ave (1-1), dessa vez no Estádio do Dragão, a 7 de março de 2020.



A 21 de maio de 2021, o FC Porto informou que o espanhol fez um rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sendo posteriormente operado.



Iván Marcano regressou aos relvados pela equipa B dos dragões, disputando dois jogos entre 27 de fevereiro e 8 de março, mas voltou a parar por problemas físicos, debatendo-se com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda.



Agora, o defesa de 33 anos procura um regresso em pleno. Marcano tem contrato com o FC Porto até 2023.