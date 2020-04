A Escola de Futebol do Zango, em Angola, pretende negociar com o Sporting os direitos de formação de Loide António Augusto, jovem que atua na equipa B dos leões.



«Creio que o Sporting não tem conhecimento de que o Loide é proveniente de uma escola. O nosso objectivo é alertar para a ilegalidade em que incorre o clube, de acordo com o estipulado pela FIFA sobre situações do género», disse o responsável do projeto «Brincando com a Bola», Armando Faria, à Agência de notícias de Angola.



Armando Faria defende que o jogador ingressou na escola de futebol aos 11 anos e que saiu em 2018 para o emblema de Alvalade e acusa o empresário Euclides Camacho «de má-fé». Segundo o líder do projeto, o pai de Rafael Camacho ficou encarregue de apresentar o jogador ao Sporting, salvaguardando os direitos de formação.



Porém, Armando Faria alega ter perdido contacto com Euclides assim como com os pais do jovem futebolista angolano e gora pretende negociar com o Sporting os direitos de formação do mesmo.