Rúben Semedo vai reforçar o FC Porto por empréstimo do Olympiakos.



O Maisfutebol sabe que o internacional português foi no último sábado a Rentis, centro de treinos do campeão grego, recolher os seus pertences e despedir-se dos companheiros antes de estes seguirem para estágio. Prevê-se que o jogador chegue à Invicta ainda este domingo.



O defesa, de 27 anos, prepara-se assim para regressar a Portugal depois dois anos ao serviço do Olympiakos. Nos últimos meses, Ruben Semedo foi acusado de violar uma menor e mais tarde, foi atacado por três encapuzados à porta de casa.



O FC Porto salvaguardou a opção de contratar o central em definitivo no final da temporada.