O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi multado em 510 euros por declarações após o jogo entre o FC Porto e o Boavista, da 10.ª jornada da I Liga, de acordo com a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecida na terça-feira.

Em causa estão as declarações de Conceição após o encontro ganho pelos dragões por 4-1, no Estádio do Dragão, a 30 de outubro de 2021, que motivaram uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), sobre possíveis penáltis por marcar.

«No nosso entender, as declarações [de Conceição] deixam insinuações sobre uma possível ação conjunta dos árbitros em relação a um jogador», justificou então Luciano Gonçalves, líder da APAF, em declarações ao Maisfutebol.

«Há um penálti claro sobre o Evanilson. Espero que a APAF não me meta nenhum processo. É das vitórias mais tristes que tenho, por tudo o que se passa no futebol português. Não tenho explicação para situações tão claras. Se calhar é porque eu falo. O Taremi é um excelente jogador, extremamente inteligente, os adversários têm dificuldade em perceber a movimentação dele e tentaram uma forma de condicioná-lo. Aqui não há vítimas, mas é demasiado», disse na altura Conceição, após o dérbi.

Processo de Hugo Viana no dérbi arquivado

Entre outras decisões conhecidas na terça-feira, foi arquivado um processo que envolvia o diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, por factos ocorridos na vitória dos leões ante o Benfica, por 3-1, no Estádio da Luz, a 3 de dezembro de 2021.

Dérbi minhoto vale multas

Houve ainda a confirmação de uma multa de 2.688 euros ao Sp. Braga e de 3.490 euros ao V. Guimarães, devido ao dérbi minhoto disputado a 29 de agosto de 2021, a contar para a Liga, devido ao comportamento do público.