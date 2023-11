O Sporting tem acompanhado com bastante atenção o desempenho do jovem central senegalês Ousmane Diao, do Mafra, segundo apurou o Maisfutebol.

Diao pertence aos dinamarqueses do Midtjylland e chegou a Portugal na época passada. Desde então, participou em 28 jogos oficiais, sendo hoje titular indiscutível sob o comando de Jorge Silas.

Aos 19 anos, Ousmane Diao foi formado na Académie Darou Salam, do Senegal, e mais recentemente passou a integrar a seleção nacional sub-19.

Recordar que Ousmane Diomande, um dos principais destaques do Sporting, chegou a Alvalade depois de uma época no Mafra, também por empréstimo do Midtjylland. Custou 7,5 milhões de euros fixos, com outros 5 milhões de euros por objetivos.