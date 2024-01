Eric Dier no Bayern Munique, Radu Dragusin no Tottenham, Leonardo Bonucci no Fenerbahçe.

Os três centrais, confirmados nos novos clubes, foram protagonistas das mais recentes oficializações sonantes no mercado de transferências de inverno, numa quinta-feira com muito para contar, desde as certezas até às movimentações por novos negócios nesta janela de janeiro.

Nas últimas horas, é notícia, em França, pelo jornal L’Équipe, que Raphaël Guerreiro e Lucas Digne são alvos do Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, para lateral-esquerdo.

Lá fora, é também notícia o médio do Benfica, Chiquinho, como possibilidade para o Olympiakos a partir do verão. A informação foi avançada pelo especialista no mercado de transferências, Fabrizio Romano.

Por cá, o Famalicão oficializou nas últimas horas o médio Filipe Soares, por empréstimo do PAOK. O Farense fechou a renovação com Mohamed Belloumi, blindando-o com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.

No Brasil, o São Paulo confirmou Thiago Carpini como sucessor de Dorival Júnior no comando técnico, após a saída deste para a seleção brasileira.

