LeBron James teve mais uma exibição para recordar esta madrugada. A estrela dos Lakers marcou 40 pontos na vitória sobre os Brooklyn Nets e foi ovacionado de pé em Nova Iorque.

Após o encontro, o jogador, de 39 anos, falou aos jornalistas e admitiu que o fim de carreira está cada vez mais próximo.

«Não falta muito tempo. Não vou jogar mais 21 anos, isso é certo. Mas não falta muito tempo. Não sei quando essa porta se fechará nem quando me aposentarei. Mas não me resta muito tempo», afirmou o camisola 23 dos Los Angeles Lakers.

O «King» está a cumprir a 21.ª temporada na NBA aos 39 anos. LeBron James pretende ir aos Jogos Olímpicos de Paris2024 e nunca escondeu o desejo de joga com o filho, Bronny, que pode ser escolhido no próximo draft da melhor liga de basquetebol do mundo.