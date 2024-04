No ciclismo, Stephen Williams tornou-se o primeiro britânico a vencer a clássica belga Flèche Wallonne, ao superiorizar-se à concorrência nos metros finais do Muro de Huy, numa edição marcada por mau tempo e muitos abandonos, incluindo o de João Almeida.

Nas Ardenas, Williams completou os 198,6 quilómetros entre Charleroi e o Muro de Huy com o tempo de 4:40.24 horas e bateu o francês Kevin Vauquelin e o belga Maxim Van Gils, que foram segundo e terceiro, respetivamente.

«Que dia. Estou muito feliz. Vi tantas vezes esta corrida na televisão e sonhava em vir aqui com boas pernas para a tentar ganhar. Estou nas nuvens», disse Williams.

No final, apenas 44 ciclistas foram classificados, com muitos dos potenciais favoritos, como Tom Pidcock, Mattias Skjelmose ou Juan Ayuso, no grupo de ciclistas que não terminou a corrida.