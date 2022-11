A contas com uma fratura de três arcos costais, Danilo Pereira é baixa confirmada para o jogo desta segunda-feira de Portugal com o Uruguai e Fernando Santos revelou quem vai substituir o jogador do Paris Saint-Germain.

«É o Pepe. Vai jogar, seguramente, e está sempre pronto», disse o selecionador nacional na antevisão ao jogo da 2.ª jornada da fase de grupos.

«É daqueles lances que ninguém conseguiu perceber», disse depois sobre a lesão de Danilo. «Estávamos a trabalhar as bolas paradas defensivas e no meio de uma embrulhada ele gritou. Ficou com dificuldades de recuperação, mas passado pouco tempo recuperou a capacidade de respiração e não parecia nada de importante. Mas depois foi ao hospital para ver o que se passava. Sei o tipo de lesão e agora vamos esperar», disse sem garantir a recuperação de Danilo durante a participação de Portugal no Mundial.

«Se pudermos ainda contar com ele, melhor. Só a evolução irá dizer, mas temos três centrais e temos outros jogadores que podem fazer a posição. Já chegámos a outros campeonatos em que só tínhamos 23 jogadores e hoje temos 26. Não podemos fazer disto um drama e ficar a chorar. É o futebol. Estamos muito tristes. Em primeiro lugar por ele, e acima de tudo por ele. Mas o Danilo está connosco e vai estar connosco. E, se calhar, a força que ele transmite ainda nos vai ajudar mais para oferecermos uma prenda a ele e aos portugueses», desejou o selecionador.

Danilo é baixa certa pelo menos para o duelo com os sul-americanos e Nuno Mendes e Otávio estão em dúvida.

«Quando sairmos daqui, vamos ter treino e vamos ver se vão evoluir no treino, se não, ou como vão evoluir. De manhã ainda estavam na fase dos tratamentos. Veremos se estão aptos e depois decidiremos», disse Fernando Santos.

Recorde-se que Otávio foi titular no jogo com o Gana e saiu na segunda parte devido a problemas físicos, enquanto Nuno Mendes não esteve sequer na ficha de jogo.