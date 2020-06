David Luiz continua a ser tema conversa no Arsenal, quer pela questão contratual – o vínculo termina no final do mês de junho – quer pela performance desportiva.

O defesa-central teve uma noite para esquecer na derrota frente ao Manchester City e foi fortemente criticado pelos adeptos dos gunners. O treinador Mikel Arteta saiu em defesa do antigo jogador do Benfica, mas não garante que o volte a utilizar.

«Se David Luiz jogou o último jogo pelo Arsenal? Não sei. Ele é muito aberto. É um homem, um líder e tinha a certeza de que ele falaria em frente a toda a gente [por causa da derrota com o City]. Ele foi muito direto connosco. É isso que valorizo nele, é o que eu gosto nele, mas precisamos de ser justos», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brighton.

Pessoalmente, vou defendê-lo com tudo o que tenho, porque acredito nele. Ele tem-me mostrado muitas coisas e a carreira dele fala por si», acrescentou.

David Luiz termina contrato com o Arsenal no final do mês e já demonstrou vontade em voltar ao Benfica. O presidente das águias, Luís Filipe Vieira, descartou, no entanto, esse regresso a curto prazo.