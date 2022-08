O Rio Ave foi multado em 890 euros, em sequência do processo disciplinar aberto em abril passado, relativamente a «eventuais comportamentos discriminatórios», dirigidos a Sandro Cruz, por parte do público presente nas bancadas no jogo diante do Benfica B.

A «qualificação jurídica» foi alterada e o caso foi tratado como comportamento social ou desportivamente incorreto do público «que perturba ou ameaça a ordem e a disciplina».

«Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho de Disciplina no dia 21.07.2022, contendo acusação contra a Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda, por infração ao disposto no artigo 187.º, nº1, al. a), do RDLPFP. Designada a audiência disciplinar para o dia 03.08.2022, a arguida veio confessar os factos da acusação em 31.07.2022 e, após alteração da respetiva qualificação jurídica, por decisão singular de 16.08.2022 a arguida Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda foi condenada pela prática da infração disciplinar p. e p. pela alínea b) do nº 1 do artº 187.º do RDLPFP, na sanção de multa no valor de 890,00€ (oitocentos e noventa euros)», lê-se na nota do organismo.

Note-se que o momento foi captado pela transmissão do jogo. Tudo aconteceu quando o jogador foi substituído e ouviu insultos racistas que rapidamente ganharam eco nas redes sociais, além do próprio ter lamentado o comportamento.