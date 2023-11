347. É este o número que une Ricardo Horta, agora capitão do Sp. Braga, e Alan, antigo capitão dos guerreiros e hoje diretor de relações institucionais dos bracarenses.

O internacional português alcançou o número de jogos do antigo jogador brasileiro pelo Sp. Braga no encontro com o Union Berlin, que terminou empatado a um golo.

As duas lendas dos minhotos estão apenas atrás de José Maria Azevedo, outro grande nome da história dos arsenalistas, que realizou 405 partidas pelos guerreiros. Entre 1955 e 1969, o antigo defesa assinou oito golos pelos bracarenses. Alan marcou 56 golos, enquanto Ricardo Horta soma já 118.

Esta tem sido uma semana verdadeiramente histórica para o avançado português. No sábado, frente ao Portimonense, chegou às 200 vitórias pelos arsenalistas, num jogo em que bisou e ajudou o Sp. Braga a vencer por 4-1.

No domingo, o jogador de 29 anos volta a entrar em campo pelos guerreiros frente ao Estoril. O encontro da décima segunda jornada do campeonato está marcado para as 15h30, na Pedreira, e assim que o apito do árbitro soar, Ricardo Horta vai estar sozinho na perseguição ao recordista José Maria Azevedo.