O Sporting é a equipa mais dominadora em Portugal, de acordo com o Observatório do Futebol (CIES). Na véspera do duelo contra o Farense, da sétima jornada da Liga, Ruben Amorim foi confrontado com as conclusões desse estudo.



«Detesto essa conversa, não traz nada e não ajuda nada. Só pode distrair os jogadores. A amostra é tão pequena, jogámos apenas seis jornadas e não podemos fazer uma análise dessas. Sinto que temos sido consistentes, não temos sofrido golos e temos controlado os jogos. A conclusão que podemos retirar é que não deixámos os adversários criar muitas ocasiões de golo. Mas não gosto dessa conversa. Amanhã [sábado] é uma história diferente, um jogo complicado, com muita luta e muitas segundas bolas. Nem sempre se vai jogar bem, mas temos de nos adaptar. Esse estudo não me diz nada nem diz nada aos jogadores», destacou, em conferência de imprensa.



O técnico dos leões falou também sobre Francisco Trincão, internacional português que começou a temporada a titular, mas tem vindo a perder espaço na equipa.



«Às vezes é um jogo apenas. O que disse do Marcus, vale para o Trincão, Num jogo qualquer, com o talento que tem, pode haver um clique e as coisas podem aparecer. A época é tão longa que num momento estamos bem e no outro não. O Trincão não vive o melhor momento, mas podem aparecer. O futebol tem bons e maus momentos. (...) Num jogo ele tem de tirar dois jogadores da frente e fazer golo. Tudo vai ficar mais claro. E tem de continuar a treinar como treino. Ele é um leão a treinar. O momento dele vai aparecer e vai estar muito bem durante a época como outros que não estão a jogar tanto nesta fase», disse.

O Farense-Sporting joga-se às 20h30 deste sábado, no São Luís, em Faro.