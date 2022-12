O Sporting e o Sporting de Braga defrontam-se esta segunda, às 20h15 em Alvalade, numa partida dos quartos de final da Taça da Liga. O Maisfutebol vai contar-lhe AO MINUTO, como habitualmente, tudo sobre a partida.



Ruben Amorim já sabe que não pode contar com os lesionados Neto, Bragança, Morita e St. Juste. Em sentido contrário, o técnico garantiu que Adán vai ser titular.



Do lado dos minhotos, Artur Jorge está privado de Gorby, médio que se encontra indisponível devido a lesão. Ricardo Horta, que esteve ao serviço de Portugal no Mundial 2022, vai ser convocado e deverá jogar de início.



Veja os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.