Andy Murray abandonou Wimbledon na antecâmara da primeira ronda do quadro principal de singulares do «Grand Slam». A partida com o checo Tomas Machac, número 39 do ranking mundial, estava agendada para as 17h desta terça-feira.

Uma semana depois de ser operado às costas, o tenista escocês, de 37 anos, número 113 do mundo, anunciou que a despedida de Wimbledon será feita no quadro principal de duplas.

Andy - we’re sorry to hear you won’t be playing singles this year.



But we are so looking forward to seeing you compete in the doubles and celebrating all the memories you have given us 💚💜 pic.twitter.com/rB7onqfirX