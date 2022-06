O Besiktas publicou um vídeo nas redes sociais a antecipar a apresentação de Gedson Fernandes que chega ao clube de Istambul a título definitivo, depois do acordo com o Benfica fixado já no mercado de janeiro, por seis milhões de euros por metade do passe.

Na Turquia, o médio de 23 anos já tinha jogado no rival Galatasaray, na segunda metade da época de 2020/21, por empréstimo do Benfica. Na época passada, já depois de definido o acordo com o Besiktas, Gedson esteve também emprestado ao Caykur Rizespor onde marcou três golos e fez três assistências nos onze jogos que fez ate ao final da temporada.