O Benfica empatou a um golo em casa com o Inter e manteve o segundo lugar do Grupo D da fase de grupos da UEFA Youth League.

Numa primeira parte de grande equilíbrio e sem grandes oportunidades de golo, foi Marcel Mendes a dar algum frenesim ao encontro.

Aos 19 minutos, o guarda-redes falhou o tempo de saída da baliza e por pouco que Matjaz não inaugurou o marcador.

Em cima do intervalo, o guardião encarnado causou alguns calafrios nas bancadas, ao fintar o avançado do Inter no limite.

Contudo, os golos estavam reservados para o segundo tempo. Logo aos 50 minutos, Sarr desviou de calcanhar ao primeiro poste. A defesa do Benfica não conseguiu afastar e Quieto atirou para o 1-0.

Ainda assim, a resposta do Benfica foi imediata. Três minutos depois, livre batido da esquerda e Nuno Félix, com as costas, a desviar fora do alcance do guarda-redes do Inter.

Logo de seguida, Rafael Luís esteve próximo de completar a reviravolta e Quieto também esteve quase a bisar.

A melhor oportunidade acabou por surgir já no tempo de compensação. Rodrigo Rego veio da direita para o meio e rematou cruzado de pé esquerdo. A bola acertou em cheio no poste e o 1-1 manteve-se até final.

Com este resultado, os encarnados continuam no segundo lugar do Grupo D da UEFA Youth League, com seis pontos, e vão discutir na última jornada a vaga no play-off com o Inter e com a Real Sociedad, que têm ambos quatro pontos. O Salzburg, que vai defrontar o Benfica, é líder, com 11 pontos, e já garantiu a passagem aos oitavos de final da competição.