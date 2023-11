Álvaro Pacheco, treinador do V. Guimarães, em declarações no final da derrota em casa (1-2) frente ao FC Porto:

«Faltou-nos eficácia. Não só criámos melhores oportunidades, como mandámos na maior parte dos noventa minutos e tivemos o domínio do encontro. Se repararmos, o FC Porto marcou numa bola parada e numa perda de bola nossa. Estamos tristes porque não conseguimos pontuar, mas como disse aos meus jogadores no balneário, é esta mentalidade de campeões que temos de ter sempre. Por isso vamos manter esta mentalidade e as vitórias virão mais vezes.

O nosso objetivo era sermos uma equipa audaz e aproveitarmos este inferno que criámos aqui em casa, com este ambiente, esta mística das bancadas e que passa para os jogadores. Acho que demonstrámos que crescemos em relação ao último jogo, estamos num processo de crescimento e o Sérgio Conceição reconheceu a realidade do jogo: que o Vitória foi muito superior ao FC Porto e merecia sair daqui com pontos.

Agora vem uma paragem de três semanas e, como não conseguimos ganhar, gostávamos que o próximo jogo viesse o mais rápido possível. Mas nós não saímos daqui diminuídos, esqueçam isso. Por isso não vamos deixar de evoluir. Vou aproveitar a paragem de quase três semanas para criar variantes que vão ser importantes no futuro e vamos trabalhar para estarmos mais preparados quando voltar a competição.»