Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Belenenses, no Jamor (0-3):

«É verdade que ele pode pensar que não se sente titular, pois temos quatro centrais. O Vertonghen lesionou-se na Grécia, contra o Arsenal, e tem vindo a recuperar. Facilitou a situação para mim e para o Lucas. Tivemos a lesão e no primeiro jogo do Lucas lancei três centrais, o que facilitou a integração dele e a confiança dele. É um jogador forte no um contra um, quase imbatível, por cima a mesma coisa. Chegou com poucos dias de treino, joga com o Jardel…tudo bem. Joga com o Nico…tudo bem. É muito focado no jogo, inteligente, recebe facilmente as mensagens. Estamos contentes com o desempenho dele.»