Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Belenenses, no Jamor (0-3):

«Tenho falado muito com o Seferovic, tenho corrigido muito, nomeadamente o posicionamento na área. Ele veio ter comigo porque disse-lhe várias coisas relativamente ao posicionamento. Tem vindo a melhorar. Tenho-lhe dito que, comigo, os avançados fazem 30 golos. Não quero estar a falar de outras equipas, mas tem sido igual. Tenho falado com ele, com o Darwin e com o Ramos, para tentar corrigir posicionamentos na área.»

«O Seferovic precisa de um jogo coletivo da equipa a criar situações para ele finalizar. Não é um jogador como o Darwin, que não precisa, se for preciso agrara na bola e tira da frente. O Seferovic tem outras características. São jogadores mais posicionais. Temos vindo a trabalhar nisso, até na perda de bola. É um jogador que dava pouca segurança na equipa a segurar de costas, pois perdia muito a bola. Mas para além disso vale a pena destacar as duas grandes assistências do Grimaldo. Até a bola do Pizzi na cara do guarda-redes é dele.»

[sobre as duas assistências de Grimaldo e a assistência de Diogo Gonçalves, como sinal da influência do jogo exterior] «A equipa tem vindo a crescer com alguns jogadores não jogavam tanto. O Lucas, o Diogo, o próprio Helton, tem dado segurança à equipa defensivamente. O Grimaldo e o Diogo são dois laterais cuja maior qualidade é ofensiva. Quando têm bola, com espaço, criam grandes problemas ao adversário. Hoje tiveram duas ou três bolas e conseguiram fazer a diferença. Também é verdade que os movimentos do Seferovic foram grandes movimentos, a dar profundidade. É verdade que o passe entrou, mas se o avançado não der a indicação do passe…»