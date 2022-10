O Benfica visitou o FC Porto com um registo curioso, destacado pelo jornal do clube antes do clássico: a maioria dos triunfos nas visitas à equipa portista, para o campeonato, tinham sido garantidos por treinadores estrangeiros.

«Míster Roger Schmidt, percebeu a mensagem, não percebeu?». Foi esta a questão colocada pelos encarnados na antecâmara do encontro.

O facto é que o treinador alemão, com contributo significativo, levou mesmo o Benfica a nova vitória no recinto do FC Porto (0-1), aumentando para seis pontos a vantagem no topo da tabela classificativa da Liga.

Os portugueses Bruno Lage - curiosamente, num jogo em que Rafa também marcou - e Jorge Jesus tinham sido os últimos técnicos a cometer a proeza, sem conseguirem equilibrar os pratos da balança.

Contas feitas, passam a ser 11 vitórias com treinadores estrangeiros em 15, na história da Liga/campeonato nacional, passando pelo Campo da Constituição, pelo Estádio do Lima, o Estádio das Antas e o Estádio do Dragão.

As vitórias do Benfica em casa do FC Porto para a Liga:

2022/23: 0-1: Roger Schmidt

2018/19: 1-2: Bruno Lage

2014/15: 0-2: Jorge Jesus

2005/06: 0-2: Ronald Koeman

1990/91: 0-2: Sven-Goran Eriksson

1976/77: 0-1: John Mortimore

1975/76: 2-3: Mário Wilson

1974/75: 0-3: Mirolad Pavic

1971/72: 1-3: Jimmy Hagan

1970/71: 1-2: José Augusto

1962/63: 1-2: Fernando Riera

1949/50: 0-1: Ted Smith

1947/48: 0-2: Lippo Hertzka

1945/46: 0-2: János Bira

1942/43: 2-4: János Bira