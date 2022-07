Apesar da boa réplica, a seleção portuguesa foi derrotada pela campeã europeia em título, Países Baixos, nesta quarta-feira (3-2), num encontro da segunda jornada da fase de grupos do Europeu Feminino.

O «carrasco» da turma de Francisco Neto foi a «baixinha» Danielle van de Donk, que fez o último golo da turma neerlandesa com um remate de enorme colocação à entrada da área. Apesar da qualidade da médio do Lyon, a presença no Euro que decorre em Inglaterra esteve mesmo em risco.

Foi uma corrida contra o tempo para Van de Donk estar apta para a competição, depois de ter sofrido, em novembro de 2021, frente à Rep. Checa, uma rara lesão muscular na canela. Inicialmente estimou-se que estaria parada por quatro meses, mas acabou por ficar de fora praticamente a época inteira, pelo que falhou a vitória do Lyon na Liga dos Campeões, frente ao Barcelona, embora já estivesse disponível para estar no banco. «Não me atrevi a pensar na final da Liga dos Campeões. Sempre sonhei jogar esse jogo», disse. Ela faz agora parte da equipa que venceu o troféu, mas um dia ainda quer jogar a final.

É, há anos, uma força motriz da seleção, tendo-se estreado em 2010 e celebrado a 100.ª internacionalização em 2019. A alegre médio venceu o Europeu em casa em 2017. Passou seis anos no Arsenal, onde manteve uma relação com a companheira de equipa Beth Mead. Separaram-se, permanecendo boas amigas, há meio ano.