O jogo já fazia antever o prolongamento quando Linda Sembrant desfez o nulo diante da Inglaterra e encaminhou a Suécia para as meias-finais do Europeu feminino. Apesar de se ter destacado nesta sexta-feira pelos dotes goleadores, a jogadora da Juventus até joga a defesa-central e já teve de saborear alguns momentos amargos na longa carreira.

Sembrant cresceu em Uppsala, no norte de Estocolmo, e começou por querer fazer patinagem artística, mas acabou por enveredar pela carreira futebolística no Balinge, seguindo-se o AIK, Goteborg e Tyreso, antes de sair do país e rumar ao Montpellier.

No intervalo dos seus muitos sucessos, rasgou por duas vezes o ligamento cruzado anterior, a última delas mesmo em cima dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado. «Foi como uma faca a apunhalar-me o coração», disse ao Footbollskanalen.

Está na Juventus desde 2019 e pode ficar em Itália na próxima época, mas também já disse que estava disponível para um regresso à Suécia e à Damallsvenskan, o campeonato sueco de futebol feminino.

Aos 35 anos, já conta com mais de 100 internacionalizações desde que se estreou em 2008.

Este texto foi baseado no perfil de Linda Sembrant, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção sueca, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.