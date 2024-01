Os adeptos da Argélia digeriram mal a derrota da sua equipa com a Mauritânia e a consequente queda para o último lugar do Grupo D.

É a segunda vez seguida que a seleção argelina cai na fase de grupos da CAN, depois de ter conquistado a prova em 2019.

Depois do jogo, ainda no estádio, quase todos os jogadores foram diretamente para o balneário. Apenas o defesa Aissa Mandi, um dos mais experientes da equipa, foi pedir desculpa aos adeptos, que responderam com insultos e o arremesso de garrafas de água.

Em contraponto, os mesmos adeptos argelinos aplaudiram os jogadores da Mauritânia, que conseguiram uma inédita qualificação para a fase a eliminar da prova.

O mais grave, contudo, aconteceu mais tarde, quando alguns adeptos tentaram invadir o hotel da equipa, visivelmente exaltados. Queriam tirar satisfações com os jogadores, o selecionador e o presidente da federação argelina.

Foi necessária a intervenção da polícia marfinense para controlar a situação