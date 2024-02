É uma das ideias fortes da mensagem dirigida por Jorge Nuno Pinto da Costa aos sócios do Futebol Clube do Porto, no âmbito da recandidatura à presidência do clube.

Caso seja reeleito, Pinto da Costa promete «transparência e boa governança com equipa renovada e inexistência de prémios para administradores no próximo mandato».

Este tem sido um dos pontos mais discutidos nos últimos tempos devido à difícil situação financeira da SAD portista.

A mensagem, publicada no site ‘Todos pelo Porto’, coloca bastante ênfase na parte da gestão financeira e da renovação da equipa.

O líder portista projeta «uma nova era» para o clube e diz ter «um programa ambicioso que inclui um reforço financeiro estruturado, uma equipa renovada e a garantia de um clube controlado pelos seus sócios».

Pinto da Costa entende que deve deixar «profissionais competentes» e de gerações diferente da sua quando sair do clube, daí anunciar uma equipa renovada, que deverá seguir «duas linhas orientadoras essenciais».

Além da «transparência e boa governança» já mencionadas, a «sustentabilidade e crescimento», que implicarão uma reestruturação da dívida, de mofo a que o FC Porto cunpora as regras doi fair play financeiro e aumente a competitividade.

A mensagem de Pinto da Costa assegura ainda que os sócios do FC Porto continuarão a deter a «ampla maioria da SAD e a controlar o seu destino, que será de sucesso».