Sporting, Benfica, FC Porto e Estrela da Amadora, com dois jogadores cada, dominam a equipa da 25.ª jornada da I Liga, elaborada pelas notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios com as pontuações estatísticas do Sofascore, parceiro do jornal.

O Sporting é representado por Viktor Gyökeres – autor de um golo e uma assistência na vitória por 3-0 em Arouca – e por Ousmane Diomande.

Já o Benfica conta com Orkun Kokçu – fez um golo e uma assistência na vitória por 3-1 ante o Estoril – e com Tomás Araújo.

O FC Porto coloca na equipa da jornada Nico González e Wenderson Galeno. O espanhol fez o golo inaugural da vitória por 3-0 ante o Portimonense, assistido pelo luso-brasileiro, que faria mais tarde o segundo golo dos dragões.

O Estrela também tem dois jogadores na equipa da jornada: Kikas e Leo Jabá. Kikas (que tem a melhor nota global) fez dois dos golos do triunfo por 3-1 ante o Casa Pia, um deles com assistência de Leo Jabá.

Do Vitória-Famalicão saíram mais dois jogadores para a equipa da jornada, num jogo ganho pela equipa de Guimarães, por 1-0. Ricardo Mangas (Vitória) surge num onze que tem Luiz Júnior da baliza. O guardião do Famalicão defendeu uma grande penalidade e fez uma boa exibição, apesar da derrota final.

O Vizela coloca nesta equipa da jornada o lateral-direito Tomás Silva, numa jornada em que os vizelenses venceram o Farense por 2-1, somando um triunfo importantíssimo na disputa pela manutenção.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.