Bernardo Silva volta a liderar, pela segunda semana consecutiva, o ranking dos portugueses no estrangeiro, após mais uma semana dos campeonatos nacionais, de acordo com o ranking elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol.

O internacional português voltou a estar em evidência no Manchester City ao marcar dois golos na goleada ao Bournemouth (6-1), com destaque para o segundo, uma verdadeira obra de arte. É, portanto, sem surpresa, que Bernardo aparece no topo desta lista, com uma nota a roçar o 10 (9.4).

Logo a seguir vem Cristiano Ronaldo que continua a marcar golos atrás de golos no Al Nassr. Esta semana marcou mais um golaço ao Al Khakeej, o 12.º na liga saudita, que levou, inclusive, Luís Castro a ficar eufórico.

A completar o pódio aparece Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, mais uma vez determinante ao marcar o golo solitário que valeu um triunfo da equipa de Old Trafford sobre o Fulham (1-0).

Confira o top-10 de portugueses no estrangeiro: