Fernando Santos, selecionador de Portugal, em declarações no final do empate (0-0) entre Portuga e Espanha, no Estádio de Alvalade:

«O próximo jogo é a sério? Para mim e para os meus jogadores não há jogos particulares. Estamos a representar Portugal. Portanto levámos este jogo muito a sério. Agora espero que frente à França, com mais uns dias de trabalho, Portugal já se apresente dentro do que é normal nela. Ninguém gosta de jogar contra Portugal.

Neste jogo não houve experiências. Não estivemos foi bem. Foram 25 minutos sofríveis menos, em que a nossa organização não funcionou. Acho que se tivéssemos mais tempo de trabalho alguns erros não aconteceriam, mas permitimos que um adversário com a qualidade da Espanha nos obrigasse a correr.

Nós nos processo defensivo demos sempre muito espaço, a Espanha ganhava-nos a bola, obrigava-nos a correr e quando recuperávamos a volta estávamos mal posicionados. Mesmo quando tínhamos a bola, não conseguíamos desposicionar a Espanha.

Tive de alterar algumas coisas, até porque não estávamos a ter bem definido quanto tínhamos de atacar o homem ou a bola. Mudei algumas coisas, a seleção surgiu mais num 4x4x2, para os jogadores se sentirem mais cómodos. Na segunda parte tivemos cinco grandes oportunidades do golo. Portanto fomos de sofrível a bom, depois a bom mais, porque tivemos coisas muito positivas, mas no cômputo geral não gostei.»